Conférence sur le Liban : Paris vise 500 millions d'euros d'aide humanitaire

La France organise ce jeudi une conférence internationale majeure sur le Liban, réunissant les représentants de 70 États. L'objectif affiché est ambitieux : mobiliser une aide humanitaire d'environ 500 millions d'euros pour soutenir un pays en pleine crise.

Cette aide d'urgence vise prioritairement à répondre aux besoins essentiels des populations déplacées, notamment dans les domaines de la santé, l'alimentation, l'accès à l'eau, l'hygiène et l'éducation. Un soutien important alors que le Liban fait face à un exode massif : entre 500 000 et un million de personnes ont fui le Sud du pays depuis l'intensification des affrontements entre Israël et le Hezbollah en septembre dernier.

Les autorités libanaises estiment leurs besoins mensuels à 250 millions de dollars pour gérer cette crise humanitaire sans précédent. Au-delà de l'aspect financier, la conférence cherchera à promouvoir une solution diplomatique basée sur la résolution 1701 de l'ONU, qui avait mis fin au conflit de 2006 entre Israël et le Hezbollah.

Le renforcement des forces de sécurité libanaises, considérées comme garantes de la stabilité du pays, figure également parmi les priorités de cette initiative diplomatique française.