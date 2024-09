Ali Karimi, légende du football iranien, a publié un message sur les réseaux sociaux, encourageant Israël à poursuivre ses frappes au Liban. Ce tweet, posté le 18 septembre 2024, marque une nouvelle étape dans l'engagement politique de Karimi contre le régime islamique de Téhéran.

"Continue de frapper Bibi, tu fais un excellent travail... J'espère que ce sera un remède pour les cœurs des Iraniens et de l'Iran", a écrit Karimi en persan, accompagnant son message des hashtags "#ÀVotreServiceNetanyahu" et "#BibiBut".

Ce n'est pas la première fois que l'ancien milieu de terrain prend position contre la République islamique d'Iran. En avril dernier, lors de l'attaque iranienne contre Israël, Karimi avait déjà marqué les esprits en publiant une image des drapeaux israélien et iranien entrelacés, avec le message : "Nous sommes l'Iran, nous ne sommes pas la République islamique". La prise de position de Karimi intervient dans un contexte de tensions accrues entre Israël et le Hezbollah libanais, soutenu par l'Iran. Ses déclarations pro-israéliennes, rares pour une personnalité iranienne de son envergure, illustrent les divisions profondes au sein de la société iranienne et la contestation grandissante du régime en place. Ali Karimi, surnommé le "Maradona asiatique" pour ses prouesses sur le terrain, utilise aujourd'hui sa notoriété comme une arme politique. Son soutien ouvert à Israël et son opposition au gouvernement iranien en font une figure de proue de la dissidence, incarnant les aspirations d'une partie de la jeunesse iranienne en quête de changement.