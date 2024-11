CPI : le procureur Karim Khan demande le rejet de l'appel israélien

Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, a demandé vendredi le rejet de l'appel israélien contre les mandats d'arrêt émis à l'encontre du Premier ministre Benjamin Netanyahou et de l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant.

Selon des informations rapportées en Turquie, le procureur a déclaré que "la décision n'est pas susceptible d'appel pour le moment", tout en précisant qu'un recours pourrait être déposé ultérieurement dans la procédure judiciaire.

Dans son argumentation, Khan a expliqué que la décision établit qu'Israël ne peut pas faire appel de la compétence avant que la Cour n'ait rendu une décision conformément à l'article 58 du Statut de Rome. Il a souligné que "la décision n'est pas une décision 'relative à la compétence' et ne peut donc pas faire l'objet d'un appel direct en vertu de l'article 82(1)(a) du Statut."

Le bureau du Premier ministre israélien avait annoncé plus tôt cette semaine le dépôt d'un recours, contestant fermement la juridiction de la CPI et la légitimité des mandats d'arrêt. Dans sa déclaration, le bureau avait affirmé que "si l'appel est rejeté, cela démontrera davantage aux amis d'Israël aux États-Unis et dans le monde à quel point la Cour pénale internationale est biaisée contre l'État d'Israël."