Crise politique au Canada : Justin Trudeau annonce sa démission

Justin Trudeau a annoncé ce lundi sa démission du poste de Premier ministre du Canada, après près de dix ans à la tête du pays. Cette décision intervient dans un contexte de crise politique majeure, marquée par une paralysie sans précédent du Parlement.

"Malgré tous les efforts, le Parlement est paralysé des mois", a déclaré Trudeau, annonçant son intention de quitter ses fonctions de chef du parti libéral et de Premier ministre dès qu'un successeur sera désigné.

Cette démission surprise marque la fin d'une décennie de pouvoir pour celui qui avait succédé à son père Pierre Elliott Trudeau dans la lignée des Premiers ministres canadiens. Son départ intervient alors que son parti traverse une période difficile, confronté à une opposition de plus en plus virulente et des sondages défavorables.