Danny Danon met Madrid en colère

Les déclarations de l'ambassadeur d'Israël auprès des Nations unies, Danny Danon, sur la crise migratoire à Ceuta ont déclenché une vive polémique en Espagne et conduit la représentation diplomatique israélienne à Madrid à prendre publiquement ses distances.

Sur le réseau social X, Danny Danon a vivement critiqué le gouvernement espagnol, accusé de donner des leçons à Israël tout en conservant des territoires en Afrique. « Peut-être qu'avant de continuer à nous faire la morale, l'Espagne devrait expliquer au monde pourquoi elle possède encore des territoires coloniaux en Afrique », a-t-il écrit, en référence aux enclaves de Ceuta et Melilla.

https://x.com/i/web/status/2082968903957770527 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Ces propos ont immédiatement suscité des réactions à Madrid. Le ministre espagnol des Transports, Óscar Puente, a répliqué sur les réseaux sociaux : « Les choses commencent à devenir plus claires », une allusion interprétée comme une réponse aux spéculations circulant sur une prétendue implication israélienne dans la crise migratoire.

Face à l'ampleur de la controverse, la cheffe de la mission diplomatique israélienne en Espagne, Dana Erlich, a publié une mise au point inhabituelle. « Nous suivons de près les développements à Ceuta. Les déclarations de l'ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU sur ce sujet ne représentent pas la position officielle de l'État d'Israël », a-t-elle affirmé.

https://x.com/i/web/status/2083122639313248557 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Cette passe d'armes intervient alors que la crise migratoire continue de secouer l'Europe. Selon les autorités espagnoles, près de 60 000 migrants ont franchi la frontière de Ceuta ces derniers jours, dont plus de 48 300 ont déjà été reconduits au Maroc.

La situation a entraîné un durcissement des positions européennes. La France a renforcé ses contrôles à la frontière avec l'Espagne, tandis que l'Italie a annoncé la suspension temporaire de l'application de l'espace Schengen avec Madrid. Plusieurs dirigeants européens appellent désormais à une réponse commune face à cette pression migratoire sans précédent.