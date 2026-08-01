Ceuta : l'Europe sous tension après la vague migratoire

L'afflux spectaculaire de migrants à Ceuta, enclave espagnole en Afrique du Nord, ne constitue plus seulement une crise humanitaire : il est devenu un test politique majeur pour l'Union européenne. Après l'arrivée de plusieurs dizaines de milliers de personnes en quelques heures, Madrid, Bruxelles et plusieurs capitales européennes cherchent désormais à éviter un effet domino sur l'ensemble de l'espace Schengen.

En déplacement à Ceuta, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a dénoncé une « violation de l'intégrité territoriale » de l'Espagne et promis de « rétablir l'ordre ». Le chef du gouvernement assure que l'État mobilisera tous les moyens nécessaires pour reprendre le contrôle de la frontière et accélérer les retours vers le Maroc.

La crise a immédiatement provoqué des réactions en chaîne en Europe. L'Italie de Giorgia Meloni a annoncé la suspension temporaire des règles de Schengen avec l'Espagne pour les liaisons aériennes et maritimes, estimant que la situation représente un risque pour sa sécurité nationale. Rome affirme que cette mesure est provisoire mais indispensable afin d'empêcher des mouvements secondaires de migrants vers le reste du continent.

À Bruxelles, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifié les images en provenance de Ceuta d'« inacceptables ». « Nous ne pouvons pas permettre à quiconque d'entrer dans notre Union sans respecter nos règles. Les traversées dangereuses doivent cesser immédiatement. Les réseaux de passeurs doivent être démantelés et les retours doivent être rapides, conformément à nos règles », a-t-elle déclaré. Elle a également assuré que l'Union européenne apporterait un soutien supplémentaire à l'Espagne pour faire face à cette crise migratoire.

Au-delà de l'urgence, cette crise ravive les fractures européennes sur la politique migratoire. Entre appels à une solidarité accrue et exigences d'un contrôle plus strict des frontières extérieures, Ceuta rappelle que la question migratoire demeure l'un des dossiers les plus explosifs de l'Union européenne. Alors que Madrid poursuit les retours vers le Maroc, plusieurs gouvernements redoutent déjà que cette crise ne marque le début d'une nouvelle pression migratoire sur les frontières sud de l'Europe.