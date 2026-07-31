Vague migratoire massive à Ceuta : Donald Trump évoque des images "terribles"

Le président américain Donald Trump a réagi vendredi aux images montrant des milliers de migrants franchissant la frontière de l'enclave espagnole de Ceuta, les qualifiant d'images « terribles ». Pour le locataire de la Maison-Blanche, cette situation constitue un avertissement sur ce qui pourrait arriver aux États-Unis en cas de retour des démocrates au pouvoir.

« Souvenez-vous de cette image. Ce sera nous dans trois ans si le mauvais camp l'emporte », a déclaré Donald Trump, selon des propos rapportés par une journaliste de la chaîne Fox News.

Le président américain a également mis en garde contre les conséquences d'une victoire démocrate lors des prochaines élections. « Si les démocrates l'emportent, vous ne vivriez pas une vie très agréable », a-t-il affirmé.

Le vice-président JD Vance a relayé le même message sur le réseau social X. « Ces images en provenance d'Espagne sont un rappel malheureux des conséquences des migrations de masse et des politiques mondialistes de la gauche radicale qui ont permis l'invasion de l'Occident », a-t-il écrit.

Les déclarations interviennent alors que l'afflux massif de migrants à Ceuta ravive les tensions autour de la politique migratoire en Europe et nourrit le débat politique aux États-Unis, où Donald Trump fait de la lutte contre l'immigration clandestine l'un des principaux axes de son mandat.