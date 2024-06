Danny Danon nommé ambassadeur d'Israël à l'ONU pour la seconde fois de sa carrière

Le gouvernement israélien a approuvé à l'unanimité la nomination du député Danny Danon au poste d'ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies. Cette décision marque le retour de Danon à un poste qu'il a déjà occupé, lui offrant ainsi un second mandat.

Danon sera chargé de représenter les intérêts de son pays, alors qu'Israël fait face à de multiples défis diplomatiques. Après cette annonce, Danon, qui a occupé le poste de 2015 à 2020, a exprimé sa fierté et sa satisfaction de pouvoir à nouveau servir l'État d'Israël. "Alors que l'État d'Israël combat sur de nombreux fronts, chacun d'entre nous doit donner le meilleur de ses compétences et de son expérience. C'est ainsi que j'ai agi par le passé et c'est ainsi que je continuerai d'agir à l'avenir", a déclaré M. Danon. Faisant référence aux défis diplomatiques actuels, Danon a ajouté : "Face à la terreur diplomatique qui se manifeste ces jours-ci, je me dois de présenter la vérité la tête haute pour le bien du peuple d'Israël et notre avenir commun."

Screenshot from UNTV

Danon remplacera à ce poste Gilad Erdan, connu pour ses provocations aux Nations-Unies régulièrement qualifiée d'"organisation antisémite" par Israël depuis le 7 octobre. Cette nomination entraînera des changements au sein de la Knesset, le parlement israélien. Avichai Bovaron, ancien député, devrait prendre la place laissée vacante par Danon à l'assemblée. La nomination de Danon à ce poste stratégique reflète la volonté du gouvernement israélien de renforcer sa représentation diplomatique dans une période de tensions accrues. Son expérience antérieure dans cette fonction pourrait s'avérer précieuse pour naviguer dans les eaux tumultueuses de la diplomatie internationale actuelle.