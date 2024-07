De l'Afrique à l'Europe : les routes migratoires terrestres plus meurtrières que jamais

Un rapport publié récemment par des organisations onusiennes et le Mixed Migration Centre révèle que les itinéraires terrestres en Afrique s'avèrent deux fois plus meurtriers que les traversées maritimes de la Méditerranée pour les migrants. Cette étude, intitulée "Dans ce voyage, personne ne se soucie si vous vivez ou mourez", met en lumière les dangers croissants auxquels sont confrontés les réfugiés et les migrants.

L'instabilité politique et les conflits dans des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Soudan ont contribué à l'augmentation des flux migratoires vers l'Europe. Cependant, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et la Guinée demeurent les principaux pays d'origine des migrants. Le rapport souligne que les migrants traversent de plus en plus souvent des zones contrôlées par des groupes armés, où sévissent la traite des êtres humains, les enlèvements et l'exploitation. Bien que les statistiques précises sur les décès le long des routes terrestres soient difficiles à obtenir, les chiffres disponibles sont alarmants. Par exemple, on estime que 1 180 personnes ont péri en traversant le désert du Sahara entre janvier 2020 et mai 2024, un chiffre probablement bien en deçà de la réalité. Les risques de violence sexuelle et d'enlèvement ont considérablement augmenté. Vincent Cochetel, envoyé spécial du HCR, a souligné que 15% des personnes interrogées ont rapporté des risques de violence sexuelle, contre 12,5% dans le précédent rapport. Plus inquiétant encore, le risque d'enlèvement est passé de 2% à 18% en quatre ans. Le trafic d'organes est également mentionné comme une pratique persistante, parfois volontaire pour des raisons financières, mais le plus souvent effectué sans le consentement des victimes.

Face à cette situation critique, le rapport appelle à une action internationale plus efficace pour protéger les migrants et leur offrir l'assistance nécessaire. Il est urgent de mettre en place des mesures concrètes pour sécuriser ces routes migratoires et offrir des alternatives sûres à ceux qui fuient les conflits, la pauvreté et les effets du changement climatique.