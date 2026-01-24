De nombreuses compagnies aériennes européennes suspendent leurs vols vers Israël et le Moyen-Orient

Plusieurs compagnies aériennes européennes, dont Air France et KLM, ont annoncé la suspension temporaire de leurs vols vers Israël et plusieurs destinations du Moyen-Orient, invoquant une dégradation rapide de la situation sécuritaire liée aux tensions avec l’Iran.

Air France a confirmé vendredi l’annulation de ses liaisons vers Dubaï, ainsi que vers Israël, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite. Deux vols Paris-Dubaï ont été annulés vendredi, entraînant également l’annulation des vols retour prévus samedi. La compagnie indique suivre « en temps réel » l’évolution de la situation géopolitique afin de garantir « le plus haut niveau de sûreté et de sécurité » pour ses passagers et ses équipages.

De son côté, KLM a suspendu ses liaisons vers Israël, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, et a annoncé qu’elle n’emprunterait plus, jusqu’à nouvel ordre, les espaces aériens de l’Irak, de l’Iran, d’Israël et de plusieurs pays du Golfe.

D’autres compagnies ont pris des mesures similaires. British Airways a annulé un vol vers Dubaï, tandis que Swiss a supprimé une liaison entre Zurich et Tel-Aviv. Le groupe Lufthansa a également réduit son programme vers Israël.

Ces décisions interviennent dans un contexte de forte instabilité régionale, marqué par la montée des tensions entre Washington et Téhéran. Le président américain Donald Trump a récemment évoqué le déploiement d’une « armada » navale américaine vers le Golfe, tandis que le porte-avions USS Abraham Lincoln fait route vers la région, selon le Pentagone.