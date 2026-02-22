Des anciens otages récitent le "Shema Israël" à Times Square

Trois anciens otages israéliens ont lancé un vibrant « Shema Israël » depuis la scène de Times Square, à Manhattan, lors d’un grand rassemblement de jeunesse organisé par le mouvement Habad-Loubavitch. Segev Kalfon, Matan Zangauker et Ilana Gritzewsky ont pris la parole devant des milliers de participants réunis pour l’événement du réseau CTeen, appelant la foule à reprendre en chœur le verset central du judaïsme. L’assemblée, visiblement émue, a ensuite entonné « Shir LaMa’alot », un psaume traditionnellement associé à l’espoir et à l’élévation spirituelle.

Segev Kalfon a confié avoir nourri, durant sa captivité à Gaza, le rêve de réciter « Shema Israël » devant le monde entier lors d’une cérémonie organisée par le Hamas le jour de sa libération. « La cérémonie a été annulée, alors je le dis ici, devant le monde entier », a-t-il déclaré, remerciant le public pour son soutien.

Prenant la suite, Ilana Gritzewsky a insisté sur la force de l’unité et de la foi : « Personne ne nous fera tomber. Ensemble, nous sommes forts. Lorsque nous sommes unis, personne ne peut nous vaincre. » Les paroles des anciens otages ont suscité de longues ovations dans l’emblématique place new-yorkaise.

Selon les organisateurs, ce moment visait à transformer une épreuve personnelle en message collectif d’espoir et de résilience. Pour Kalfon, empêcher qu’il proclame « Shema Israël » à Gaza n’a fait que renforcer sa détermination : « Ils ne m’ont pas laissé le dire là-bas ; je le dis ici, à New York. »