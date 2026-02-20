Elkana Bohbot, ex-otage du Hamas, prépare un livre et une tournée pour se reconstruire

Libéré après 738 jours de captivité aux mains des terroristes du Hamas, Elkana Bohbot entame une nouvelle étape de sa reconstruction. L’ancien otage a annoncé la publication prochaine d’un ouvrage intitulé "738 jours aux mains du Hamas", qu’il considère comme une pièce maîtresse de son processus de guérison. "Je veux que ce livre soit dans chaque foyer", a-t-il confié à la radio israélienne, évoquant une mission personnelle : transmettre son témoignage et perpétuer la mémoire de ses amis disparus.

Avant le 7 octobre 2023, Bohbot était l’un des organisateurs du festival Nova et un habitué des soirées. Il se souvient du moment où les roquettes ont commencé à tomber : un policier lui aurait alors ordonné d’évacuer le site. "Nous avons coupé la musique et demandé à tout le monde de partir. Ce sont des instants que je n’oublierai jamais", raconte-t-il.

Aujourd’hui, il se définit avant tout comme un "papa à plein temps". Chaque semaine, il suit un accompagnement thérapeutique à l’hôpital Sheba avec son fils, et travaille avec un psychiatre pour reconstruire ses liens familiaux. "J’ai gagné ma vie comme un cadeau", dit-il, décrivant son bonheur de partager des moments simples, comme aller manger une glace ou bientôt faire de l’équitation avec son enfant.

Il évoque avec émotion le dernier dessin de son fils, réalisé lors de la fête de la famille : pour la première fois depuis longtemps, les couleurs y étaient revenues. "Il a dessiné toute la famille ensemble", souligne-t-il fièrement. La perspective de célébrer Pourim à ses côtés revêt également une signification particulière : pendant deux ans, il ignorait même en quoi son fils s’était déguisé.

Malgré ces joies retrouvées, la reconstruction reste fragile. "Il y a beaucoup de douleur et de perte que je porte", reconnaît-il, évoquant les amis disparus et les moments de solitude où les pensées deviennent envahissantes. Son sommeil demeure irrégulier, dit-il avec une pointe d’humour.

Bohbot prévoit de lancer en mars une tournée de conférences en Israël, avant de s’exprimer à l’étranger. Parmi les instants qui l’ont marqué depuis son retour, il cite l’invitation à assister comme invité d’honneur à un match de son club favori, le Beitar Jerusalem, au stade Teddy. "Des moments impossibles à décrire", confie-t-il.