Des commandos américains sont arrivés en Israël peu après le 7 octobre (média)

Selon un article publié ce samedi dans le New York Times, le Pentagone a déployé des dizaines de commandos américains en Israël quelques jours après l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre 2023. Cette intervention visait à assister et conseiller les efforts de recherche des otages.

L'aide en matière de renseignement fournie par les États-Unis s'est avérée déterminante. Les services de renseignement américains ont notamment contribué à localiser les quatre otages libérés par les forces spéciales israéliennes en juin dernier.

Des sources américaines ont révélé au journal que ces commandos du Commandement des opérations spéciales conjointes ont été rejoints par un groupe d'officiers du renseignement. Certains travaillent directement avec les forces israéliennes sur le terrain, tandis que d'autres opèrent depuis le quartier général de la CIA à Langley, en Virginie. Les efforts américains ne se sont pas limités à la recherche d'otages. Ils ont également participé à la traque des hauts dirigeants du Hamas, contribuant ainsi à l'élimination de Yahya Sinwar. Les responsables américains ont souligné que cette chasse aux leaders du Hamas différait d'un soutien direct aux opérations militaires israéliennes à Gaza. De hauts responsables de l'administration Biden ont décrit les recherches d'otages et de dirigeants du Hamas comme étroitement liées. Des réunions régulières ont eu lieu entre les responsables de la Maison Blanche, William J. Burns, directeur de la CIA, et Lloyd Austin, secrétaire à la Défense, pour discuter du soutien supplémentaire nécessaire pour accélérer la traque de Sinwar. Bien que les détails précis du renseignement fourni à Israël restent confidentiels, il a été révélé qu'au moins six drones MQ-9 Reaper des forces spéciales américaines ont été déployés. Leur mission : aider à localiser les otages, détecter des signes de vie et transmettre des informations cruciales à Tsahal.

Cette collaboration étroite entre les États-Unis et Israël dans le cadre du conflit à Gaza souligne l'importance stratégique de leur alliance et l'implication significative des ressources américaines dans la région.