Des complots terroristes iraniens contre des sites juifs déjoués en France et en Allemagne (média)

Une enquête du média allemand Der Spiegel révèle que les services de renseignement européens ont récemment déjoué des complots terroristes d'origine iranienne visant des institutions juives en France et en Allemagne. Selon le média, une cellule terroriste aurait réussi à perpétrer quatre attaques contre des entreprises israéliennes dans le sud de la France entre fin 2023 et début 2024. Le chef de cette cellule serait un trafiquant de drogue lyonnais, illustrant ainsi la dangereuse convergence entre terrorisme international et crime organisé local.

L'enquête a également révélé des activités d'espionnage en Allemagne. Un suspect, actuellement détenu en France, aurait surveillé un avocat berlinois ayant des clients israéliens en février, et se serait rendu à deux reprises à Munich pour espionner une famille israélienne non identifiée. Cette affaire s'inscrit dans un contexte plus large d'ingérence iranienne en Europe. Le mois dernier, Der Spiegel avait déjà rapporté que le directeur du Centre islamique de Hambourg, désormais interdit, recevait des instructions directes du Guide suprême iranien Ali Khamenei, notamment sur la manière de présenter le massacre du 7 octobre perpétré par le Hamas.