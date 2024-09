Des manifestants anti-Israël scandent des menaces devant l'hôtel de Netanyahou à New York

Une foule de manifestants anti-Israël s'est rassemblée jeudi soir devant l'hôtel Loews Regency à New York, où le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou séjournerait avant son discours prévu à l'Assemblée générale des Nations Unies. Les manifestants ont scandé "Nous allons vous avoir", créant une atmosphère tendue à la veille de l'intervention de Netanyahou.

Cette manifestation fait partie d'une série de protestations organisées par le groupe "Within Our Lifetime" (Dans notre vie) à New York. Plus tôt dans la journée, au moins 25 manifestants ont été arrêtés lors d'autres rassemblements anti-Israël dans la ville.

Les protestataires ont bloqué une rue de Midtown, brandissant une grande pancarte rouge sur laquelle on pouvait lire : "Pas de criminels de guerre à New York" et "ARRÊTEZ LE GÉNOCIDE !". Ils ont également scandé "Laissez Gaza vivre".

"Within Our Lifetime" a affirmé que ses manifestations étaient une "inondation des Nations Unies pour Gaza et le Liban" et a déclaré son intention de "transformer la ville en zone gelée" sur les réseaux sociaux.

Le groupe a formulé plusieurs revendications, notamment la démission du "maire flic sioniste Eric Adams", qui a été inculpé pour corruption le même jour, le démantèlement du Groupe de Réponse Stratégique du NYPD (police de New York), et la fermeture de "la branche du NYPD en Palestine occupée".

Le discours de Netanyahou à l'ONU est particulièrement attendu, dans un contexte marqué par les tensions persistantes au Moyen-Orient et les débats sur la situation à Gaza et au Liban.