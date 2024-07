Des manifestants pro-palestiniens ont escaladé le bâtiment du Parlement national australien hier, déployant des banderoles proclamant "La Palestine sera libre" et accusant le Premier ministre Anthony Albanese de complicité dans la guerre à Gaza. Cette action survient dans un contexte de divisions au sein du gouvernement travailliste australien. La controverse a été déclenchée par la suspension d'une sénatrice musulmane, Fatima Payman, qui a voté en faveur de la reconnaissance d'un État palestinien par l'Australie, allant à l'encontre de la politique gouvernementale. Payman a déclaré se sentir "exilée" après avoir soutenu une proposition parlementaire présentée par le parti des Verts.

L'Australie, à l'instar de nombreux alliés occidentaux, ne reconnaît pas officiellement un État palestinien, bien qu'elle soutienne la solution à deux États.

Les activistes du groupe de protestation Renegade ont déclaré aux médias australiens qu'ils "n'oublieront pas et ne pardonneront pas" à Albanese, l'accusant d'être complice de la "plus grande guerre jamais menée dans la bande de Gaza". Un petit groupe de manifestants, vêtus de noir et portant des keffiehs, a escaladé la façade du Parlement avant de déployer plusieurs grandes banderoles en noir et blanc. Le sénateur de l'opposition James Paterson a qualifié cet incident de "violation grave de la sécurité du Parlement". Par ailleurs, l'entrée publique du Parlement a été brièvement fermée vendredi après qu'un groupe distinct de militants écologistes s'est collé aux colonnes dans le hall du bâtiment.