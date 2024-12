Des oligarques russes impliqués dans la production d'explosifs militaires (Reuters)

Une enquête de l'agence de presse Reuters révèle que des usines chimiques appartenant à plusieurs des plus riches oligarques russes fournissent des composants essentiels pour la fabrication d'explosifs utilisés par l'armée russe en Ukraine.

L'analyse des mouvements ferroviaires et des données financières, menée en collaboration avec des experts et des ONG européennes, identifie cinq entreprises chimiques détenues par des milliardaires sous sanctions occidentales. Ces sociétés auraient fourni plus de 75% des principaux produits chimiques livrés aux plus grands fabricants d'explosifs russes depuis le début de la guerre jusqu'en septembre 2023.

Parmi les oligarques impliqués figurent Roman Abramovitch, ancien propriétaire du club de football Chelsea, et Vagit Alekperov, classé homme le plus riche de Russie par Forbes en avril avec une fortune estimée à 28,6 milliards de dollars.

La société Evraz, cotée à Londres et détenue à 28% par Abramovitch, affirme ne fournir ces produits chimiques que pour "usage civil". De son côté, Lukoil, raffinerie détenue par Alekperov, nie toute production d'explosifs ou de composants connexes.