Des responsables américains confirment craindre une guerre totale entre Israël et le Hezbollah (média)

Selon le média CBS, les autorités américaines craignent de plus en plus qu'une guerre totale n'éclate entre Israël et le Hezbollah en raison des attaques de plus en plus intenses menées par les deux parties.

Certains responsables américains ont déclaré à la chaîne américaine qu'ils pensaient que les récentes frappes israéliennes en territoire libanais préparaient le terrain pour une opération de plus grande envergure, qui déclencherait une guerre qu'Israël ne pourrait pas mener à bien avec le soutien de Washington. D'autres responsables américains ont soutenu à CBS qu'ils étaient préoccupés par le scénario selon lequel l'intensification des tirs de roquettes du Hezbollah aurait des "conséquences involontaires" qui inciteraient Israël à lancer un assaut majeur.

Le Hezbollah a intensifié ses attaques après une frappe qui a éliminé cette semaine Abu Taleb, son commandant le plus haut gradé tué depuis le début de la guerre. Le groupe terroriste a commencé à lancer des attaques quotidiennes sur les communautés du nord le 8 octobre, affirmant qu'il le faisait pour soutenir le Hamas dans le cadre de la guerre à Gaza.