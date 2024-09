Désaccord entre médiateurs : Washington pointe le Hamas, Qatar et Égypte accusent Israël de bloquer l'accord (média)

Les efforts pour parvenir à un accord pour les otages et un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas se heurtent à de nouvelles complications, cette fois-ci au niveau diplomatique. Selon des informations rapportées par Channel 12, les États-Unis se trouvent en désaccord avec leurs partenaires médiateurs, l'Égypte et le Qatar, sur la responsabilité de l'impasse actuelle.

Alors que Washington soutient Israël et pointe du doigt le Hamas comme principal obstacle aux négociations, le Qatar et le Hamas auraient une vision diamétralement opposée. Le différend serait si profond que ces derniers envisageraient de publier une déclaration conjointe accusant Israël de l'échec des pourparlers.

John Kirby, conseiller à la communication pour la sécurité nationale de la Maison Blanche, a réaffirmé lundi que le Hamas constituait "le principal obstacle" à la conclusion d'un accord. De son côté, le secrétaire d'État Antony Blinken a déclaré plus tôt aujourd'hui que seule "une poignée de questions" restaient à résoudre, bien que difficiles. Les négociateurs israéliens craignent que ces divergences entre médiateurs ne retardent davantage la possibilité d'un accord. Par ailleurs, il semblerait que le Qatar et l'Égypte n'aient qu'un levier limité sur le Hamas.

Channel 12 met également en lumière la situation économique du Hamas. Bien que privé de sa route de contrebande le long du corridor de Philadelphie, le groupe terroriste tirerait d'importants profits de l'aide humanitaire. Selon des estimations, le Hamas aurait déjà généré 500 millions de dollars en détournant et revendant les fournitures entrant quotidiennement dans la bande de Gaza. Ces fonds serviraient, entre autres, à recruter de nouveaux combattants, dont le nombre s'élèverait à 3 000 dans le nord de Gaza. L'analyste des affaires arabes de Channel 12, Ohad Hemo, affirme que le Hamas a rétabli sa "pleine gouvernance" dans le nord de Gaza, allant jusqu'à reprendre le paiement des salaires de certains de ses fonctionnaires.