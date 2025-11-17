Désarmement du Hamas : Israël met la pression avant le vote à l’ONU

À l’approche du vote attendu ce soir au Conseil de sécurité de l’ONU, Israël entend placer la question du désarmement du Hamas au cœur des discussions. Des responsables israéliens de haut rang soulignent que ce point représente « la prochaine étape et le véritable test de l’accord ».

À Jérusalem, l’inquiétude grandit face à une tendance observée à Washington : l’administration américaine pousserait à entamer immédiatement la reconstruction de la bande de Gaza, avant même que la question du désarmement du Hamas ne soit réglée — alors qu’aucune garantie n’existe quant à sa faisabilité ni à ses modalités.

Selon les estimations israéliennes, la proposition américaine devrait être adoptée à une large majorité. La Russie et la Chine, membres permanents du Conseil de sécurité, devraient s’abstenir et ne pas opposer leur veto.

Si Israël n’approuve pas cette démarche, un élément joue néanmoins en sa faveur : la résolution devrait être adoptée sous le Chapitre VI de la Charte des Nations unies. Cela signifie qu’elle ne comprendra aucun mécanisme d’application, aucune possibilité de sanction ni autorité pour recourir à la force en cas de non-exécution du plan. Une telle résolution n’a donc qu’une portée politique — elle peut accroître la pression internationale, mais ne peut contraindre Israël à agir.

Dans ce contexte, Israël privilégie clairement ce scénario, estimant qu’il lui permet de continuer à défendre ses positions tout en évitant toute contrainte opérationnelle. Pour l’État hébreu, la véritable priorité reste inchangée : garantir qu’aucune reconstruction durable ne puisse commencer tant que le Hamas n’aura pas été désarmé.