Désarmement du Hezbollah : France, États-Unis et Arabie saoudite coordonnent leurs efforts

Des responsables français, saoudiens et américains ont tenu jeudi à Paris des discussions avec le commandant en chef de l’armée libanaise afin de finaliser une feuille de route visant à mettre en place un mécanisme de désarmement du Hezbollah, ont indiqué plusieurs sources diplomatiques. Cette initiative intervient dans un contexte de fragilité croissante du cessez-le-feu conclu en 2024 entre Israël et le Liban sous médiation américaine.

Cet accord avait mis fin à plus d’un an de combats transfrontaliers entre Israël et le Hezbollah, conflit qui a considérablement affaibli le mouvement chiite soutenu par l’Iran. Depuis, les deux parties s’accusent régulièrement de violations. Israël met notamment en cause l’efficacité de l’armée libanaise dans le désarmement du Hezbollah, tandis que ses propres frappes se sont intensifiées dans le sud du Liban, mais aussi dans la vallée de la Bekaa et jusque dans la capitale, Beyrouth.

À l’issue de la réunion, le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Pascal Confavreux, a indiqué que les participants s’étaient accordés sur la nécessité de documenter de manière rigoureuse, preuves à l’appui, les efforts de l’armée libanaise en matière de désarmement, tout en renforçant le mécanisme existant de supervision du cessez-le-feu.

Selon plusieurs diplomates européens et libanais, l’objectif est de créer des conditions plus solides pour identifier, soutenir et vérifier le processus de désarmement, mais aussi de dissuader Israël d’une escalade militaire. Une conférence internationale destinée à renforcer les capacités de l’armée libanaise doit se tenir en février.

La situation reste toutefois très délicate. À l’approche des élections législatives prévues au Liban en 2026, les divisions politiques et le risque de paralysie institutionnelle pourraient compliquer toute avancée. Faute de capacités suffisantes, l’armée libanaise pourrait s’appuyer sur un renforcement du dispositif existant, incluant des experts militaires français, américains et éventuellement d’autres pays, en coordination avec les forces de maintien de la paix de l’ONU.

Pendant que les discussions se tenaient à Paris, de nouvelles frappes israéliennes ont visé plusieurs localités du sud du Liban. Le président du Parlement libanais, Nabih Berri, allié du Hezbollah, y a vu un « message israélien » adressé directement à la conférence parisienne.