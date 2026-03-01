Deux missiles iraniens tirés vers des bases militaires britanniques à Chypre

Deux missiles iraniens ont été tirés en direction de Chypre, où se trouvent des bases militaires britanniques, a révélé le ministre britannique de la Défense, John Healey. S’il estime que ces projectiles ne visaient “probablement pas” directement les installations du Royaume-Uni, il y voit la preuve du caractère “indiscriminé” de la riposte iranienne dans la région.

Ces déclarations interviennent alors que le Royaume-Uni a déployé des avions au-dessus du Moyen-Orient pour des missions défensives, selon une annonce faite la veille par le Premier ministre Keir Starmer. Les appareils britanniques opérant depuis le Qatar et Chypre sont chargés d’intercepter missiles et drones menaçant leurs zones de déploiement. Healey a précisé que, lorsqu’ils détectent des projectiles dirigés vers d’autres pays, ils peuvent également les neutraliser, dans le cadre d’une coordination régionale visant à renforcer la stabilité.

Le ministre a également indiqué que 300 militaires britanniques stationnés à Bahreïn se trouvaient à proximité de frappes iraniennes récentes, certains à seulement quelques centaines de mètres des impacts.

Alors que les États-Unis et Israël ont mené des frappes préventives contre des infrastructures militaires iraniennes et des figures clés du régime, dont l’ayatollah Ali Khamenei, John Healey a estimé que “peu de gens pleureront” sa mort. Il s’est toutefois dit préoccupé par les répercussions régionales d’une telle escalade.

Rappelant les accusations britanniques contre Téhéran, une vingtaine de complots terroristes déjoués au Royaume-Uni, la fourniture massive de drones à la Russie et la répression interne, il a affirmé que l’Iran “ne peut en aucun cas être autorisé à se doter de l’arme nucléaire”. Interrogé sur la légalité des frappes américaines et israéliennes, il a refusé de se prononcer, soulignant que Londres agit “strictement dans le respect du droit international”.