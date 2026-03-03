Le président américain Donald Trump a déclaré mardi avoir ordonné la suspension de l’ensemble des relations commerciales entre les États-Unis et l’Espagne, accusant Madrid de refuser d’augmenter ses dépenses militaires à 5 % du PIB, comme il l’exige des pays européens membres de l’OTAN.

« J’ai donné pour ordre de rompre tous les accords avec l’Espagne », a affirmé le président. Selon lui, la plupart des pays européens — dont l’Allemagne — auraient accepté le principe d’un effort budgétaire accru en matière de défense, à l’exception de Madrid. « Tout le monde était enthousiaste, mais l’Espagne a refusé », a-t-il insisté.

Donald Trump a également reproché à l’Espagne d’avoir évoqué des restrictions concernant l’utilisation par les États-Unis des bases situées sur son territoire pour frapper l'Iran. « Ils ont même déclaré que nous ne pouvions pas utiliser leurs bases. Nous pouvons les utiliser — en réalité, nous pouvons simplement atterrir et les utiliser. Personne ne va nous en empêcher, mais nous ne sommes pas contraints de les utiliser », a-t-il déclaré.

Le président américain a par ailleurs critiqué les dirigeants espagnols, estimant que le pays « n’a rien dont nous ayons besoin, si ce n’est des gens formidables », mais qu’il ne disposait pas de « dirigeants à la hauteur ».

Au cours de la même intervention, Donald Trump a évoqué le Premier ministre britannique Keir Starmer, en référence à l’île stratégique de Diego Garcia et au bail autorisant les opérations américaines. Il a regretté des complications logistiques qui auraient contraint les forces américaines à chercher d’autres points d’atterrissage.

Enfin, Donald Trump a également critiqué la politique énergétique et migratoire du Royaume-Uni, tout en réaffirmant son attachement personnel au pays. Ces déclarations s’inscrivent dans un contexte de fortes tensions transatlantiques autour des questions de défense et de partage du fardeau financier au sein de l’OTAN.

Concernant l’Allemagne, le ton s’est voulu plus conciliant. Le président a salué la coopération logistique de Berlin, affirmant que les autorités allemandes facilitaient les opérations américaines sans qu’il soit nécessaire de déployer des troupes au sol.