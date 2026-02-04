Elon Musk attaque le Premier ministre espagnol : "un véritable fasciste totalitaire"

Une vive polémique a éclaté mercredi entre le milliardaire Elon Musk et le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, à la suite d’un projet gouvernemental visant à limiter l’accès des mineurs aux réseaux sociaux en Espagne. En réaction à cette initiative, le patron de X et de Tesla a lancé une série d’attaques personnelles particulièrement virulentes contre le chef du gouvernement espagnol.

À l’origine du différend, l’annonce par Pedro Sánchez de mesures en préparation pour interdire l’usage des réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Le Premier ministre justifie cette orientation par la nécessité de protéger les mineurs face à ce qu’il décrit comme un "Far West numérique", estimant que les grandes entreprises technologiques portent une responsabilité directe dans la diffusion de contenus nocifs et haineux en ligne.

Elon Musk a vivement réagi sur sa plateforme X, qualifiant Pedro Sánchez de "tyran" et de "traître au peuple espagnol". Moins de deux heures plus tard, il a encore durci le ton, accusant le dirigeant socialiste d’être un "véritable fasciste totalitaire". Ces propos ont rapidement suscité de nombreuses réactions en Espagne et au-delà, tant par leur virulence que par la notoriété de leur auteur.

Pedro Sánchez a maintenu sa position, affirmant que les réseaux sociaux fonctionnent aujourd’hui comme une "zone de non-droit » où les lois sont ignorées et certaines infractions tolérées. Il a également contre-attaqué en accusant Elon Musk d’utiliser X pour amplifier la désinformation, notamment à propos de la récente décision du gouvernement espagnol de régulariser près de 500 000 travailleurs sans papiers et demandeurs d’asile. Le chef du gouvernement a souligné, non sans ironie, que Musk lui-même avait été immigré.

Dans ce contexte, l’exécutif espagnol a annoncé que le ministère de la Justice examinerait d’éventuelles violations de la loi par des plateformes comme TikTok et Instagram, propriétés du groupe Meta. Selon un porte-parole du gouvernement, l’interdiction envisagée pour les mineurs s’inscrira dans une réforme plus large de la législation sur la protection numérique des enfants, actuellement débattue au Parlement.

Sur le plan intérieur, la proposition bénéficie d’un large soutien populaire. Un sondage réalisé l’an dernier indiquait que plus de 80 % des Espagnols étaient favorables à une interdiction de l’accès aux réseaux sociaux pour les enfants de moins de 14 ans.

À noter que l'Assemblée nationale française a adopté en première lecture, la semaine dernière, une proposition de loi interdisant l’accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. Soutenu activement par le gouvernement, le texte avait été salué par Emmanuel Macron comme "une étape majeure" pour la protection des adolescents.