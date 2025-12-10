Donald Trump annonce le futur “Conseil de paix” pour Gaza, reporté au début de 2026

Le président américain Donald Trump a annoncé qu’il dévoilerait au début de l’année 2026 la composition du Conseil de paix, l’organe chargé de superviser la gestion de Gaza après la guerre. Cette déclaration, faite depuis la Maison-Blanche, confirme que le calendrier initial, qui prévoyait une annonce avant Noël, ne sera pas tenu.

Selon des responsables américains, Washington espérait révéler la transition vers la phase deux du plan de paix ainsi que la liste des instances exécutives avant la fin de l’année. Mais les discussions restent à un stade préliminaire, notamment sur le désarmement du Hamas, condition posée par Israël pour toute reconstruction, ainsi que sur le retour du dernier otage décédé.

Les États-Unis n’ont par ailleurs convaincu aucun pays de rejoindre la Force internationale de stabilisation censée remplacer l’armée israélienne dans l’est de Gaza, toujours sous contrôle de Tsahal.

Interrogé sur la composition du futur Conseil de paix, Trump a répondu : « Nous l’annoncerons en début d’année prochaine », coupant court aux spéculations d’une annonce imminente. Il a réaffirmé que le conseil serait placé sous sa présidence directe et composé de dirigeants mondiaux ayant « exprimé leur intérêt », bien qu’aucun nom ne se soit encore manifesté publiquement.

En réalité, le rôle du Conseil de paix sera largement symbolique. Selon des sources américaines, la gestion opérationnelle sera assurée par un comité exécutif intermédiaire réunissant Jared Kushner, Steve Witkoff, l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair et l’ex-envoyé de l’ONU pour le Moyen-Orient Nikolay Mladenov. Cette équipe devrait également superviser la formation d’un gouvernement technocratique palestinien sous l’égide de Washington.