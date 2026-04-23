Donald Trump envisagerait d’envoyer des réfugiés afghans alliés des États-Unis vers la RD Congo

L’administration Trump envisagerait de transférer plus d’un millier de réfugiés afghans actuellement bloqués au Qatar vers la République démocratique du Congo, selon des informations publiées par le New York Times. Il s’agirait de personnes ayant aidé les forces américaines pendant la guerre en Afghanistan.

Parmi les personnes concernées figureraient des anciens membres des forces spéciales afghanes, des interprètes ayant travaillé pour l’armée américaine, ainsi que des proches de militaires américains. Évacués d’Afghanistan, ces réfugiés vivent depuis plus d’un an au Qatar dans l’attente d’une solution durable concernant leur réinstallation.

Selon les mêmes sources, ce projet serait intervenu après l’abandon d’un plan initial prévoyant leur accueil aux États-Unis. Des responsables associatifs affirment pourtant qu’environ 900 des quelque 1.000 Afghans présents au Qatar rempliraient déjà les critères nécessaires pour entrer sur le territoire américain.

Le président de l’organisation AfghanEvac, Shawn VanDiver, a vivement critiqué cette option. Il a estimé que ce transfert reviendrait à déplacer ces réfugiés d’une grande crise humanitaire vers une autre, dénonçant une politique qui pourrait, selon lui, pousser indirectement certains à retourner en Afghanistan malgré les risques mortels qu’ils y encourent.

Les défenseurs des droits humains soulignent également que la République démocratique du Congo accueille déjà plus de 600.000 réfugiés et reste confrontée à une situation sécuritaire tendue, notamment dans l’est du pays en lien avec le conflit impliquant le Rwanda. Ils doutent donc de la capacité du pays à absorber un nouvel afflux.

Interrogé par la presse, le département d’État américain a confirmé être en contact direct avec les Afghans concernés, tout en refusant de détailler les discussions en cours. Washington a toutefois précisé que ces réfugiés ne disposaient actuellement d’aucune voie viable d’installation aux États-Unis.