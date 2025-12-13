Donald Trump envoie son émissaire Steve Witkoff à Berlin pour relancer les négociations sur l’Ukraine

Le président américain Donald Trump a décidé d’envoyer son émissaire spécial Steve Witkoff à Berlin ce week-end afin de rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky ainsi que plusieurs dirigeants européens. Cette initiative intervient alors que Washington accentue la pression sur Kiev pour parvenir à un accord mettant fin à la guerre avec la Russie avant la fin de l’année.

Selon un haut responsable de la Maison Blanche, Steve Witkoff doit s’entretenir en Allemagne avec Volodymyr Zelensky, déjà attendu lundi à Berlin, ainsi qu’avec des responsables européens, dont la liste n’a pas été précisée. L’émissaire américain, qui s’est rendu début décembre à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine, est chargé de rapprocher les positions autour du plan de paix américain dévoilé il y a près d’un mois.

Ce plan suscite de fortes réticences à Kiev et chez plusieurs alliés européens, qui le jugent initialement très favorable à Moscou. Les discussions butent notamment sur la question des concessions territoriales. Selon Volodymyr Zelensky, Washington souhaiterait un retrait ukrainien partiel dans la région de Donetsk afin de créer une zone économique démilitarisée, tandis que la Russie conserverait des territoires plus vastes dans le sud du pays.

Avant toute négociation sur les frontières, l’Ukraine et ses partenaires européens réclament des garanties de sécurité en cas de nouvelle offensive russe, a rappelé la présidence française. Un responsable occidental a également évoqué la possibilité d’une adhésion accélérée de l’Ukraine à l’Union européenne, dès 2027, une perspective toutefois jugée incertaine en raison des réticences de certains États membres.

Ces efforts diplomatiques se déroulent dans un contexte délicat pour Kiev, confronté à un scandale de corruption, à des difficultés militaires sur le front et à des frappes russes visant les infrastructures énergétiques et portuaires. Malgré cela, l’armée ukrainienne affirme avoir repris plusieurs positions autour de Koupiansk, dans le nord-est du pays.

Dans le sud, une frappe aérienne russe a endommagé vendredi un navire turc dans le port de Tchornomorsk, près d’Odessa. Ankara a de nouveau appelé à une suspension des attaques contre les infrastructures civiles, tandis que l’Ukraine poursuit ses frappes de drones contre des cibles russes, notamment dans le secteur énergétique.