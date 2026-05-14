Donald Trump et Xi Jinping s’accordent sur le nucléaire iranien et le détroit d’Ormuz

La rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping à Pékin s’est déroulée dans un climat jugé positif par la Maison-Blanche, alors que les deux dirigeants ont abordé plusieurs dossiers majeurs, de l’Iran au commerce bilatéral.

Selon un responsable de la Maison-Blanche cité par Reuters, les États-Unis et la Chine se sont accordés sur un point central : l’Iran ne doit jamais obtenir l’arme nucléaire. Les deux parties ont également convenu que le détroit d’Ormuz devait rester ouvert, alors que les tensions régionales continuent de peser sur les marchés mondiaux et les routes énergétiques.

Ces discussions interviennent dans un contexte de forte pression américaine sur Pékin pour qu’il joue un rôle plus actif dans la crise iranienne. Washington estime que la Chine, grande consommatrice d’énergie et partenaire économique de Téhéran, a intérêt à éviter une aggravation de la situation dans le Golfe.

Les deux dirigeants ont aussi évoqué les moyens de renforcer la coopération économique entre les États-Unis et la Chine. D’après la Maison-Blanche, les discussions ont porté sur un meilleur accès au marché chinois pour les entreprises américaines et sur une hausse des investissements chinois aux États-Unis.

Donald Trump et Xi Jinping ont également souligné la nécessité de poursuivre les efforts engagés pour mettre fin au flux de précurseurs du fentanyl vers les États-Unis, un dossier très sensible à Washington.

La partie américaine affirme enfin que les deux pays ont discuté d’une augmentation des achats chinois de produits agricoles américains, un enjeu important pour Donald Trump auprès de l’électorat rural américain.

Un responsable de la Maison-Blanche a résumé la rencontre en affirmant que Donald Trump avait eu une « bonne réunion » avec Xi Jinping.