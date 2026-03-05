Donald Trump presse Isaac Herzog d’accorder une grâce à Benjamin Netanyahou

Le président américain Donald Trump a vivement critiqué jeudi le président israélien Isaac Herzog, l’appelant à accorder immédiatement une grâce présidentielle au Premier ministre Benjamin Netanyahou. Lors d’un échange avec le journaliste Barak Ravid, Trump a estimé que Netanyahou ne devrait pas être préoccupé par ses ennuis judiciaires alors qu’Israël est engagé dans une guerre contre l’Iran.

« Le président Herzog devrait accorder une grâce à Bibi dès aujourd’hui », a déclaré le président américain, utilisant le surnom du chef du gouvernement israélien. Donald Trump a affirmé que le président israélien lui aurait promis à plusieurs reprises de prendre une telle décision. « Il m’a promis cinq fois qu’il lui accorderait une grâce », a-t-il assuré.

Le dirigeant américain a également accusé Isaac Herzog de retarder cette décision depuis plusieurs mois. Selon lui, cette question serait discutée entre les deux dirigeants depuis près d’un an. Trump a indiqué qu’il avait décidé de rendre publiques ces conversations et a vivement attaqué le président israélien. « Herzog est une honte », a-t-il lancé.

Le président américain a par ailleurs affirmé avoir prévenu Isaac Herzog qu’il ne le rencontrerait pas tant qu’une grâce ne serait pas accordée à Netanyahou.

Benyamin Netanyahou fait actuellement face à plusieurs procédures judiciaires en Israël pour des accusations de corruption, de fraude et d’abus de confiance, qu’il rejette. Dans le système institutionnel israélien, le président de l’État dispose du pouvoir d’accorder une grâce présidentielle.