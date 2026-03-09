Donald Trump propose l’asile aux footballeuses iraniennes menacées par le régime

Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il était prêt à accorder l’asile politique aux joueuses de l’équipe nationale féminine de football d’Iran si l’Australie refusait de les accueillir. Cette annonce intervient alors que plusieurs membres de l’équipe craignent de retourner en Iran en raison de possibles représailles du régime.

La déclaration de Trump fait suite à une initiative diplomatique israélienne visant à venir en aide aux joueuses. La ministre israélienne Gila Gamliel a récemment adressé une demande urgente à l’ambassadrice d’Australie en Israël afin que Canberra accorde un refuge aux sportives iraniennes.

Selon plusieurs informations, les joueuses ont publiquement exprimé leur opposition au régime de Téhéran. Cette prise de position les expose à des risques sérieux de persécution si elles sont contraintes de rentrer dans leur pays. Elles craignent notamment des sanctions judiciaires, des restrictions de liberté, voire des menaces pour leur sécurité personnelle.

La ministre Gamliel a salué le courage des joueuses, les qualifiant de « femmes courageuses » qui cherchent simplement à vivre dans la sécurité et la dignité. Elle a appelé la communauté internationale à agir rapidement et à démontrer que les principes des droits humains ne sont pas seulement des slogans, mais des engagements concrets.

Dans ce contexte, l’intervention de Donald Trump donne une dimension politique et internationale supplémentaire à cette affaire. Le président américain a indiqué que les États-Unis étaient prêts à devenir un refuge pour ces athlètes si aucune autre solution n’était trouvée.

Selon Trump, son administration est déterminée à offrir une protection aux femmes menacées par la répression du régime iranien. Cette prise de position pourrait également accroître la pression sur le gouvernement australien, appelé à décider rapidement s’il accepte ou non d’accueillir les joueuses iraniennes.