Donald Trump veut renouer le contact avec Kim Jong-un, "un type intelligent"

Le nouveau président américain, Donald Trump, a évoqué lors d'une interview accordée à Fox News vendredi, sa relation avec le dirigeant nord-coréen et a précisé qu'il s'était bien entendu avec Kim Jong-un dans le passé. "C'est un type intelligent, pas un fanatique religieux comme l'Iran, c'est différent", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il le contacterait à nouveau prochainement. Trump a réaffirmé que Kim Jong-un l'"aim(ait) et (qu'il) s'entendai(t) bien avec" lui. Les deux dirigeants s'étaient rencontré à trois reprises entre 2018 et 2019.

Trump a également été interrogé sur les relations entre les États-Unis et la Chine et déclaré qu'il avait déjà parlé avec le président Xi Jinping. "C'était une conversation bonne et amicale, elle s'est bien passée", a-t-il assuré. Le président américain a ajouté qu'il souhaitait conclure un accord commercial avec la Chine : "imposer des tarifs douaniers est un pouvoir énorme sur la Chine. Je préférerais ne pas l'utiliser, mais je peux le faire". Il a clairement indiqué que sur cette question, l’approche envers l’Iran est différente.

AP / Susan Walsh 2019 ©

Il convient de noter que depuis son entrée en fonction, le président Trump a fait savoir qu’il agirait de manière diplomatique positive avec divers pays. Dans un discours prononcé jeudi soir au Forum économique mondial, il a par ailleurs déclaré qu'il souhaitait résoudre le problème nucléaire iranien sans action militaire israélienne. "Ce serait bien", a-t-il dit.

Trump a ajouté, précisant qu'il avait pour objectif de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. "Il faut l'arrêter, j'espère qu'il y aura un accord d'ici l'année prochaine". Il a affirmé que le président ukrainien était prêt à un accord entre les deux pays. "Je veux rencontrer Poutine immédiatement. Zelensky m'a dit qu'il était prêt à conclure un accord".