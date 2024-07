Dossier libyen : Vers une possible mise en examen de Carla Bruni

Carla Bruni-Sarkozy est convoquée ce mardi par un juge d'instruction dans le cadre de l'enquête sur le "financement libyen" de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Cette convocation s'inscrit plus précisément dans le volet concernant la spectaculaire rétractation de Ziad Takieddine.

Eric Feferberg / AFP

Takieddine, supposé intermédiaire entre Sarkozy et Kadhafi, avait d'abord accusé l'ancien président de financement illégal, avant de se rétracter en 2020 dans une interview à Paris Match et BFMTV. Il avait alors déclaré : "Je le dis haut et fort, ce juge Tournaire a bien voulu tourner ça à sa manière et me faire dire des propos qui sont totalement contraires aux propos que j'ai dits. [...] Il n'y a pas eu de financement de la campagne présidentielle de Sarkozy."

Les enquêteurs soupçonnent des manœuvres orchestrées pour blanchir l'ancien président. Dans ce contexte, Carla Bruni est suspectée d'avoir demandé une ligne téléphonique secrète fin 2019, potentiellement utilisée pour communiquer avec Michèle Marchand, surnommée "Mimi", une figure clé de l'affaire, afin d'obtenir la rétractation de Takieddine. "Je n'ai jamais possédé cette ligne de téléphone et je ne sais rien du voyage de Mimi à Beyrouth en octobre 2020 pour cette rencontre avec Takieddine ", aurait affirmé Carla Bruni. Cependant, les enquêteurs semblent avoir obtenu des informations qui contredisent cette affirmation de l'ancienne première dame, selon l'AFP.

Handout (TF1/AFP)

Nicolas Sarkozy, mis en examen en octobre dernier pour recel de subornation de témoin et association de malfaiteurs, a toujours nié les accusations.

Une source proche du dossier a commenté : "Cette affaire est d'une complexité sans précédent. Chaque nouvelle audition apporte son lot de révélations. Le rôle de l'entourage de l'ancien président, y compris celui de son épouse, est scruté à la loupe."