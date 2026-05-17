Ebola : L'Organisation mondiale de la santé déclare une urgence sanitaire internationale

L’Organisation mondiale de la Santé a déclaré ce dimanche une urgence de santé publique de portée internationale face à l’épidémie d’Ebola qui frappe la République démocratique du Congo et l’Ouganda.

Cette alerte, l’une des plus élevées prévues par le Règlement sanitaire international, vise à renforcer la coordination mondiale contre la propagation du virus. Depuis des amendements adoptés en juin 2024, un niveau supérieur existe désormais : celui d’« urgence due à une pandémie ».

La RDC est actuellement touchée par le variant Bundibugyo d’Ebola, contre lequel il n’existe aucun vaccin. Au 16 mai, l’OMS faisait état de huit cas confirmés en laboratoire, de 246 cas suspects et de 80 décès suspects dans la province de l’Ituri, dans l’est du pays. Un autre cas confirmé a été recensé à Kinshasa, ainsi qu’un décès en Ouganda chez une personne récemment revenue d’Ituri.

L’Africa CDC, l’agence sanitaire de l’Union africaine, évoque de son côté 88 décès vraisemblablement liés au virus sur 336 cas suspects, selon ses derniers chiffres.

Le foyer principal de l’épidémie se situe dans une zone difficilement accessible, ce qui complique les prélèvements et les confirmations en laboratoire. Une grande partie du bilan repose donc encore sur des cas suspects.

La République démocratique du Congo avait déjà connu une épidémie d’Ebola entre août et décembre 2025, avec au moins 34 morts. La flambée la plus meurtrière dans le pays avait fait près de 2 300 décès entre 2018 et 2020.

Ebola provoque une fièvre hémorragique très contagieuse et souvent mortelle. Des vaccins et traitements existent contre certaines souches, notamment la souche Zaïre, mais ils ne sont pas efficaces contre tous les variants. Le virus a causé plus de 15 000 morts en Afrique au cours des cinquante dernières années.