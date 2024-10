Entrée en vigueur d'un accord multinational sur le Nil malgré l'opposition de l'Egypte

Un accord majeur sur la gestion des eaux du Nil vient d'entrer en vigueur, marquant un tournant dans les relations entre les pays riverains du fleuve mythique. L'Accord-cadre de coopération sur le bassin du Nil (CFA), fruit de plus de dix ans de négociations, promet une utilisation "équitable et durable" de cette ressource vitale pour des millions de personnes.

Ratifié par cinq pays - l'Éthiopie, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie et le Burundi - cet accord vise à rééquilibrer l'accès aux eaux du Nil, longtemps dominé par les pays en aval. Cependant, cette initiative suscite une vive opposition de l'Égypte et du Soudan, qui voient leurs intérêts menacés. Au cœur de ces tensions se trouve le barrage de la Renaissance (GERD), construit par l'Éthiopie sur le Nil Bleu. Si Addis-Abeba le considère essentiel à son développement, Le Caire y voit une menace existentielle pour son approvisionnement en eau. Le ministre égyptien de l'Irrigation, Hani Sewilam, a fermement rejeté l'accord d'Entebbe, soulignant l'intransigeance de son pays sur cette question. Un sommet des nations du Nil, initialement prévu en Ouganda, a été reporté à l'année prochaine, reflétant les défis persistants dans la recherche d'un consensus. L'Initiative du Bassin du Nil, regroupant dix pays et l'Érythrée comme observateur, se trouve ainsi à un carrefour. L'avenir de la gestion des eaux du Nil, qui touchent la vie de plus de 500 millions de personnes, reste incertain, oscillant entre coopération et conflit potentiel. Ce développement souligne l'urgente nécessité d'un dialogue constructif entre tous les acteurs pour garantir une gestion équitable de cette ressource vitale, dans une région marquée par des tensions géopolitiques croissantes et les défis du changement climatique.