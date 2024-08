Espionnage technologique nord-coréen : les drones israéliens sur le point d'être copiés ?

La Corée du Nord semble avoir réussi à s'approprier des technologies de pointe dans le domaine des drones armés, en s'inspirant des modèles développés par Israël. Lors d'un récent "test de performance" supervisé par Kim Jong-un en personne, le dirigeant nord-coréen s'est vanté ce lundi des avancées locales dans la conception de différents types de drones destinés à des missions terrestres et maritimes.

Malgré le floutage partiel des images par souci de sécurité, les ressemblances frappantes entre ces nouveaux drones nord-coréens et certains modèles de fabrication israélienne, comme l'Harop et l'Hero-400, ne laissent guère de place au doute. L'industrie aéronautique israélienne a été pionnière dans ce domaine, avec des systèmes présentés il y a près de 30 ans déjà.

Photo diffusée par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.) © STR / AFP

Cette découverte soulève des inquiétudes quant à un éventuel partage de technologies entre la Corée du Nord, l'Iran et la Russie. En effet, Pyongyang entretient des liens étroits avec Téhéran et Moscou, qui pourraient bénéficier de ces avancées pour renforcer leurs propres capacités en drones armés. La Russie, confrontée à des difficultés depuis l'invasion de l'Ukraine, s'approvisionne déjà en armes auprès de la Corée du Nord et de l'Iran. Cette affaire illustre les risques liés à la prolifération des technologies de pointe dans un contexte géopolitique tendu. Elle souligne également l'importance pour Israël de protéger ses innovations dans le domaine des systèmes non-habités, qui semblent désormais susceptibles d'être copiés par ses adversaires.