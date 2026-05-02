États-Unis : retrait de 5.000 soldats d’Allemagne sur fond de tensions avec Berlin

Les États-Unis ont annoncé le retrait de 5.000 soldats stationnés en Allemagne, une décision qui intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et plusieurs capitales européennes sur la guerre en Iran.

Selon le Pentagone, ce redéploiement sera effectué sur une période de six à douze mois. L’Allemagne, qui accueille environ 35.000 militaires américains, reste le principal point d’ancrage des forces américaines en Europe. Ce retrait ramènera les effectifs à un niveau proche de celui d’avant 2022, avant le renforcement militaire consécutif à l’invasion russe de l’Ukraine.

Cette décision intervient après des frictions entre le président américain Donald Trump et le chancelier allemand Friedrich Merz. Ce dernier avait critiqué la stratégie américaine face à l’Iran, estimant que Washington peinait à définir une issue claire au conflit. En réponse, un haut responsable du Pentagone a jugé ces propos « inappropriés et contre-productifs ».

Au-delà du différend politique, ce retrait s’inscrit dans une orientation stratégique plus large de l’administration américaine, qui souhaite voir les pays européens assumer davantage leur propre sécurité. Washington reproche à certains alliés de ne pas avoir suffisamment soutenu ses opérations face à l’Iran, notamment en refusant l’usage de bases ou en limitant leur participation militaire.

Le président Trump a également laissé entendre que d’autres réductions de troupes pourraient suivre en Europe, évoquant notamment l’Italie et l’Espagne. Ces tensions s’inscrivent dans un climat plus large de désaccords transatlantiques, notamment sur la gestion du conflit iranien et la sécurisation du détroit d’Ormuz.

Pour plusieurs analystes, cette décision pourrait accentuer les divisions entre les États-Unis et leurs alliés européens, tout en poussant ces derniers à renforcer leurs capacités de défense face à une perception croissante d’incertitude stratégique.