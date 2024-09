Exclusion d'Israël de l'Olympiade internationale d'informatique : une décision sans précédent

Dans une décision choc, l'Olympiade internationale d'informatique (IOI) a annoncé mardi qu'Israël ne pourra pas participer en tant que nation concurrente à l'édition 2025 de cette prestigieuse compétition pour lycéens. C'est la première fois qu'un tournoi international de cette envergure prend une telle mesure.

L'Assemblée générale de l'IOI a voté à une majorité des deux tiers pour "sanctionner Israël pour son rôle" dans la "crise humanitaire en cours à Gaza causée par le conflit actuel". Cette décision sans précédent stipule qu'à partir de 2025, "Israël ne sera pas reconnu comme une délégation participante à l'IOI, mais quatre concurrents israéliens pourront toujours participer sous le drapeau de l'IOI".

Cette annonce intervient après une performance exceptionnelle de l'équipe israélienne lors de l'édition 2024 à Alexandrie, en Égypte. Malgré leur participation à distance pour des raisons de sécurité, les quatre étudiants israéliens ont remporté trois médailles d'or et une de bronze, plaçant leur pays en deuxième position sur 94 nations participantes. La réaction du ministère israélien de l'Éducation ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué ferme, il a déclaré que la participation d'étudiants israéliens sous le drapeau de l'IOI "n'allait pas se produire". Le ministère a affirmé : "L'équipe israélienne portera fièrement le drapeau israélien sur la voie de nombreuses autres victoires et réalisations internationales". Il a également annoncé examiner, en coopération avec le ministère des Affaires étrangères, des "mesures décisives" en réponse à cette situation. L'avenir de la participation d'Israël aux compétitions internationales reste incertain, et cette décision pourrait avoir des répercussions bien au-delà du domaine de l'informatique. Le monde observe attentivement comment cette situation va évoluer et si d'autres organisations internationales pourraient emboîter le pas à l'IOI.