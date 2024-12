Exercice "CYBERDOME IX" : Israël et les États-Unis renforcent leur coopération en cyberdéfense

Les Forces de défense israéliennes (Tsahal) et le Commandement cyber américain viennent de conclure leur exercice conjoint "CYBERDOME IX", un entraînement majeur de deux semaines sur le sol américain qui illustre l'étroite collaboration entre les deux pays dans le domaine de la cybersécurité.

Cette neuvième édition de l'exercice, menée conjointement par le Commandement cyber américain et les directions J6, Cyberdéfense et Renseignement de Tsahal, s'est concentrée sur le renforcement des capacités cyber des deux nations face à des menaces croissantes, particulièrement au Moyen-Orient.

"Cet exercice illustre l'importance de la coopération entre Israël et les États-Unis dans le domaine cyber", a déclaré le général de division Aviad Dagan, chef de la Direction J6 et de la Cyberdéfense. "C'est une opportunité stratégique d'approfondir nos liens professionnels, de partager nos connaissances et nos capacités, et de travailler ensemble pour renforcer la défense de l'espace numérique de nos deux nations."

IDF

De son côté, le général de brigade Matthew Lennox, commandant adjoint du Quartier général des forces interarmées - Cyber du Commandement cyber de l'armée américaine, a souligné l'importance de cet événement annuel : "Cette neuvième édition offre une précieuse opportunité aux personnels cyber américains et israéliens de travailler ensemble dans un environnement d'entraînement complexe, renforçant les liens entre nos deux nations et favorisant une compréhension partagée des opérations cyber." L'exercice a mobilisé des dizaines de personnels des deux pays qui ont conduit diverses opérations offensives et défensives dans le cyberespace. Cette collaboration reflète l'importance croissante de la cyberdéfense dans la stratégie militaire moderne et la nécessité d'une coopération internationale face à des menaces qui ne connaissent pas de frontières.

Dans un contexte géopolitique tendu au Moyen-Orient, cette coopération cyber entre Israël et les États-Unis prend une dimension particulièrement stratégique, les deux pays faisant face à des défis communs en matière de sécurité numérique.