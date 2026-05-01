Flottille pour Gaza : Israël convoque deux militants sur son territoire pour interrogatoire, dont un pour soupçons de terrorisme

Israël a annoncé que deux participants à la flottille pour Gaza, interceptée en mer puis majoritairement relâchée en Crète, seront conduits sur son territoire pour y être interrogés. Le ministère des Affaires étrangères a précisé qu’il s’agit de Saif Abu Keshek, soupçonné de liens avec une organisation terroriste, et de Thiago Ávila, suspecté d’activités illégales.

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Cette décision intervient alors que près de 200 militants avaient été autorisés à débarquer en Grèce après l’interception de la flottille par la marine israélienne au large de la Méditerranée. Les autorités israéliennes ont qualifié cette opération de « flottille menée par le Hamas », dénonçant « une nouvelle provocation visant à détourner l’attention du refus du Hamas de se désarmer et à servir les intérêts médiatiques de provocateurs professionnels ».

Cette affaire s’inscrit dans un contexte de tensions récurrentes autour des initiatives maritimes visant à contester le blocus de Gaza. Israël maintient ce dispositif depuis plusieurs années, affirmant qu’il est nécessaire pour empêcher l’acheminement d’armes vers le Hamas, qu’il considère comme une organisation terroriste.

De leur côté, les organisateurs des flottilles présentent ces actions comme des missions humanitaires destinées à attirer l’attention internationale sur la situation dans le territoire.