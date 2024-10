Francesca Albanese à nouveau sous le feu des critiques après avoir comparé Israël à l'Allemagne nazie

Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies, se trouve au centre d'une nouvelle polémique suite à une série de publications anti-israéliennes sur les réseaux sociaux. Ses propos ont suscité l'indignation de plusieurs organisations juives qui demandent son limogeage immédiat.

https://x.com/i/web/status/1845800904550666454 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans l'un de ses posts, Albanese a comparé Israël à l'Allemagne nazie, écrivant : "Notre aveuglement collectif à ce qui a conduit, il y a 100 ans, à l'expansionnisme du Troisième Reich et au génocide des personnes non conformes à la 'race pure' est stupide. Et cela conduit à la commission d'un autre génocide, d'une autre guerre régionale et potentiellement d'une autre guerre mondiale."

Elle a également accusé Israël d'avoir tué des centaines de membres du personnel de l'ONU et appelé à son exclusion de l'organisation. Dans un autre post, Albanese s'est moquée de l'attaque de drone du Hezbollah qui a coûté la vie à quatre jeunes recrues de Tsahal, qualifiant ironiquement ces soldats de 19 ans d'"enfants soldats".

Le Congrès juif mondial a condamné ces déclarations, affirmant : "Les déclarations constantes de Francesca Albanese comparant Israël à l'Allemagne nazie sont non seulement profondément offensantes, mais aussi une grossière distorsion de l'histoire. Cette inversion flagrante de l'Holocauste et cet antisémitisme instrumentalisent la tragédie du peuple juif pour diaboliser Israël."

La Conférence des présidents des principales organisations juives américaines a également réagi, déclarant : "La rhétorique d'Albanese reflète un manque de décence et d'humanité de base et viole constamment ses obligations en vertu de la Charte et du code de conduite de l'ONU. Elle doit donc être immédiatement démise de ses fonctions si l'ONU veut sauver le peu d'intégrité qui lui reste."

Ce n'est pas la première fois qu'Albanese est critiquée pour ses positions. En 2022, elle avait déjà fait l'objet de controverses pour des posts antisémites sur les réseaux sociaux, dans lesquels elle affirmait que le "lobby juif" contrôlait les États-Unis. Plus récemment, elle a nié que le massacre du Hamas en Israël le 7 octobre était antisémite et a approuvé un post comparant le Premier ministre Benjamin Netanyahou au leader nazi Adolf Hitler.