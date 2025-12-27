Frappes russes sur Kiev : au moins 11 blessés à la veille de discussions Ukraine–États-Unis

La Russie a lancé dans la nuit de vendredi à samedi une série de frappes de missiles et de drones contre Kiev, faisant au moins 11 blessés, selon les autorités locales ukrainiennes. Cette attaque intervient à la veille de discussions prévues entre l’Ukraine et les États-Unis, dans un contexte diplomatique particulièrement sensible.

Des explosions ont retenti pendant plusieurs heures dans la capitale, touchée par des missiles balistiques et des drones dès les premières heures du matin. L’attaque se poursuivait encore à l’aube, ont indiqué les services municipaux. Selon le chef de l’administration militaire de la ville, Tymur Tkachenko, sept sites distincts ont été frappés, parmi lesquels plusieurs zones résidentielles densément peuplées. Deux enfants figurent parmi les personnes blessées.

Un incendie s’est déclaré dans un immeuble d’habitation de 18 étages dans le district de Dnipro, mobilisant d’importants moyens de secours. Un autre immeuble résidentiel de 24 étages a été touché dans le district de Darnytsia, tandis que d’autres foyers d’incendie ont été signalés dans les quartiers d’Obolonskyi et de Holosiivsky. Dans la région élargie de Kyiv, des bâtiments industriels et résidentiels ont également été endommagés. À Vyshhorod, les secours ont extrait une personne vivante des décombres d’une maison détruite.

Cette offensive survient alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit rencontrer dimanche le président américain Donald Trump. Les discussions doivent porter sur les garanties de sécurité réclamées par Kyiv et sur les questions territoriales, notamment dans les régions de Donetsk et de Zaporijjia.

Alors que la guerre approche de sa quatrième année, ces frappes illustrent la pression militaire exercée par Moscou au moment même où s’intensifient les efforts diplomatiques visant à explorer les conditions d’une éventuelle désescalade.