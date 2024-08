Téhéran immobilisée pour les funérailles d'Ismaïl Haniyeh, avant son enterrement demain au Qatar

Ce jeudi 1er août, la capitale iranienne a été le théâtre des funérailles d'Ismaïl Haniyeh, leader politique du Hamas, décédé mercredi dans une attaque présumée israélienne, mais non revendiquée par l'Etat hébreu. La cérémonie s'est déroulée au cœur de Téhéran, attirant une foule considérable.

L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de l'Iran, a présidé la prière funéraire devant les dépouilles d'Haniyeh et de son garde du corps, enveloppées dans le drapeau palestinien. Parmi les personnalités présentes figuraient le président iranien et le commandant des Gardiens de la révolution.

L'université de Téhéran a été le point de ralliement de nombreux citoyens en deuil, brandissant des effigies du défunt leader et des drapeaux palestiniens. Le gouvernement iranien a décrété trois jours de deuil national en l'honneur d'Haniyeh.

La dépouille du chef du Hamas sera ensuite transférée au Qatar, son lieu d'exil, où elle sera inhumée vendredi.

Une photo fournie par le bureau du guide suprême iranien, l'Ayatollah Ali Khamenei, le montre dirigeant la prière sur le cercueil du défunt leader du Hamas Ismaïl Haniyeh et de son garde du corps, lors de sa procession funéraire à Téhéran le 1er août 2024, avant son inhumation au Qatar. L'Iran a organisé des processions funéraires avec des appels à la vengeance et des cris de "Mort à l'Amérique" et "Mort à Israël".