Gal Gadot dément avoir été interdite de porter un pin's pour les otages aux Golden Globes

L'actrice israélienne Gal Gadot a tenu à clarifier la polémique qui l'entoure depuis quelques jours concernant sa présence aux Golden Globes. Sur Instagram, la star d'Hollywood a démenti les rumeurs selon lesquelles on lui aurait interdit de porter un pin's en soutien aux otages détenus à Gaza lors de la cérémonie.

"Il est important pour moi de clarifier : on ne m'a jamais interdit de porter un pin's aux Golden Globes", a écrit l'actrice, contredisant ainsi les propos d'un représentant anonyme largement cités dans les médias. "Certaines personnes ont choisi de raconter une histoire qui ne s'est jamais produite. Je préfère me concentrer sur ce qui est réel et vraiment important - nos otages."

Gadot a également expliqué sa démarche personnelle : "Chacun exprime son soutien d'une manière qui lui convient. J'ai choisi de partager une publication à portée mondiale et de porter une bague jaune comme symbole de solidarité." Elle a conclu en rappelant l'essentiel : "Ce qui compte vraiment, c'est que les otages rentrent chez eux maintenant. Mon cœur est avec les familles qui les attendent."