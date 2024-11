Gaza : Blinken exhorte Israël à mettre fin à la guerre et détaille les progrès humanitaires

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a livré mercredi une analyse détaillée de la situation à Gaza, appelant à la fin du conflit tout en soulignant les avancées obtenues en matière d'aide humanitaire suite à la lettre envoyée aux autorités israéliennes il y a un mois.

"Israël a atteint les objectifs stratégiques qu'il s'était fixés", a déclaré Blinken, estimant que "le moment est venu de mettre fin à la guerre". Selon lui, l'État hébreu a réussi à démanteler l'organisation militaire du Hamas et à neutraliser ses dirigeants responsables des attaques du 7 octobre.

Le chef de la diplomatie américaine a détaillé les progrès réalisés suite à la lettre co-signée avec le secrétaire à la Défense Austin : sur les 15 mesures demandées, 12 ont été mises en œuvre ou sont en cours d'application. Néanmoins, trois défis majeurs persistent : La nécessité de lever les ordres d'évacuation une fois les opérations militaires terminées pour permettre le retour des populations déplacées, le rétablissement des convois commerciaux, actuellement entravé par des problèmes de pillages et 'instauration de pauses humanitaires prolongées dans de vastes zones de Gaza. Blinken a particulièrement insisté sur l'importance des pauses prolongées : "Nous avons besoin de pauses de plusieurs jours, pas simplement de quelques heures comme c'est le cas actuellement", citant le succès de la campagne de vaccination contre la polio qui a pu atteindre des centaines de milliers d'enfants grâce à ces interruptions étendues des combats. Le secrétaire d'État a également critiqué le "silence assourdissant" de la communauté internationale concernant le Hamas, rappelant que l'organisation a rejeté plusieurs propositions de cessez-le-feu et de libération d'otages, y compris une offre israélienne garantissant un passage sécurisé à ses militants hors de Gaza en échange des otages. Pour sortir du conflit, Blinken a identifié deux conditions essentielles : la libération des otages, dont sept Américains, et l'établissement d'un plan clair pour "l'après-guerre" garantissant que le Hamas ne puisse pas reprendre le contrôle de Gaza une fois les forces israéliennes retirées. En attendant, Washington continuera de suivre "quotidiennement" la mise en œuvre des mesures humanitaires par Israël, a-t-il assuré, tout en soulignant que la situation dramatique à Gaza ne pourra être pleinement résolue qu'avec la fin du conflit.