Gaza : Guterres appelle Israël à lever l’interdiction frappant des agences humanitaires

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé Israël à revenir sur sa décision d’interdire les activités de 37 organisations humanitaires internationales opérant à Gaza, se disant « profondément préoccupé » par cette mesure.

Dans un communiqué publié par son porte-parole, Stephane Dujarric, Antonio Guterres « demande que cette décision soit annulée », soulignant que les organisations non gouvernementales internationales sont « indispensables aux opérations humanitaires vitales ». Selon l’ONU, la suspension de leurs activités « risque de compromettre les progrès fragiles réalisés dans le cadre du cessez-le-feu ».

« Cette annonce s’ajoute à des limitations antérieures qui ont déjà retardé l’entrée de fournitures essentielles, notamment alimentaires, médicales, d’hygiène et d’abris », a déclaré Dujarric. Il a averti que cette nouvelle décision « ne fera qu’aggraver la crise humanitaire à laquelle sont confrontés les Palestiniens ».

Israël a engagé ces dernières semaines une procédure de retrait ou de non-renouvellement des autorisations accordées à certaines ONG internationales, invoquant le non-respect des règles d’enregistrement prévues par la loi israélienne. Les autorités affirment également que des éléments impliqués dans certaines organisations ont été liés à des activités terroristes, une accusation régulièrement contestée par les ONG concernées.

Pour les Nations unies, toute entrave supplémentaire à leur action menace directement la survie de centaines de milliers de civils et fragilise les efforts diplomatiques visant à stabiliser la situation sur le terrain.