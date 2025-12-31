Israël rejette les critiques internationales sur la situation humanitaire à Gaza

Le ministère israélien des Affaires étrangères a vivement rejeté mardi soir une déclaration commune publiée par un groupe de pays dirigé par le Royaume-Uni exprimant leur inquiétude face à la crise humanitaire à Gaza.

Le ministère israélien a qualifié la déclaration conjointe de "fausse mais sans surprise", l'accusant de négliger la nécessité de désarmer le Hamas, qu'Israël considère comme crucial pour la sécurité régionale. Jérusalem a souligné que cette prise de position passait sous silence l'amélioration de la situation humanitaire à Gaza depuis le début du cessez-le-feu, attribuant ces progrès à ses propres efforts menés en coordination avec les États-Unis, malgré les tentatives du Hamas de détourner l'aide humanitaire à des fins terroristes.

Le gouvernement israélien a également fait remarquer que si les États-Unis et Israël collaborent à un plan de démantèlement du Hamas, les autres pays signataires de la déclaration n'ont apporté aucun soutien constructif à cet objectif. Israël a réaffirmé son engagement à poursuivre son action aux côtés de Washington pour répondre aux préoccupations sécuritaires dans la région.

La déclaration commune de dix pays occidentaux intervient alors que dans le même temps, Israël a annoncé avoir révoqué le permis d'entrée dans la bande de Gaza à 37 organisations humanitaires. Réagissant à cette décision ce mercredi, l'Union européenne a averti Israël qu'une suspension d'ONG à Gaza empêcherait l'acheminement d'"aide vitale". Le COGAT (Coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires) a publié une déclaration clarifiant les exigences d'enregistrement pour les organisations internationales envoyant de l'aide à Gaza, en réponse aux allégations de Médecins sans frontières (MSF). Selon le COGAT, MSF n'a pas coopéré au processus d'enregistrement et a refusé de fournir au ministère israélien des Affaires de la Diaspora une liste de ses employés, comme l'exige une décision gouvernementale.

"Les tentatives de l'organisation de s'attribuer un rôle central dans la réponse médicale dans la bande de Gaza sont déconnectées de la réalité et ne reposent sur aucune donnée. En pratique, sur environ 220 dispensaires et points de soins primaires opérant dans toute la bande de Gaza, l'organisation n'en gère que cinq", a déclaré le COGAT.

L'organisme israélien a précisé que les organisations dont les activités ont été suspendues à Gaza n'avaient de toute façon acheminé aucune aide pendant toute la durée du cessez-le-feu actuel, et que même par le passé, leur contribution combinée ne représentait qu'environ 1 % du volume total de l'aide. Le COGAT a insisté sur le fait que le processus d'enregistrement vise à empêcher l'exploitation de l'aide par le Hamas, qui a par le passé agi sous le couvert de certaines organisations humanitaires internationales, sciemment ou non.

"Au lieu de lancer de fausses campagnes et de tenter d'intimider la communauté internationale au sujet de la situation humanitaire dans la bande de Gaza, les organisations souhaitant opérer à Gaza devraient achever le processus d'enregistrement, opérer de manière transparente et veiller à ce que l'aide parvienne à la population civile et non au Hamas", a martelé le COGAT.