Gaza : l'Inde pourrait fournir des armes à Israël pour lui "rendre la pareille", selon un ancien ambassadeur

L'Inde pourrait fournir des armes à Israël pour sa guerre à Gaza afin de lui "rendre la pareille" pour l'aide israélienne lors de la guerre de 1999 contre le Pakistan, selon un ancien envoyé.

Daniel Carmon, qui a été ambassadeur d'Israël en Inde de 2014 à 2018, a tenu ces propos dans une interview accordée à Ynet et après des allégations selon lesquelles l'Inde a fourni des drones et des munitions pour la campagne militaire d'Israël visant à éradiquer le Hamas. L'Inde n'a ni confirmé ni infirmé ces informations.

"Les Indiens nous rappellent toujours qu'Israël les a soutenus pendant le conflit de Kargil. Israël a été l'un des rares pays à les soutenir et à leur fournir des armes", a souligné M. Carmon. "Les Indiens ne l'oublient pas et il se pourrait qu'ils leur rendent la pareille", a-t-il ajouté. M. Carmon a fait référence à la guerre entre l'Inde et le Pakistan dans la région de Kargil, au Jammu-et-Cachemire, entre mai et juillet 1999. Au cours de cette période, Israël a aidé l'Inde en lui fournissant des équipements militaires essentiels, notamment des munitions guidées avec précision et des drones de surveillance. Contrairement à l'ensemble de la communauté internationale, l'Inde s'est abstenue de critiquer Israël pour sa riposte contre le Hamas et les liens de longue date entre les deux pays se sont renforcés sous le gouvernement de Narendra Modi. Le ministère indien des Affaires étrangères a toutefois appelé à un cessez-le-feu et a exprimé son soutien à une solution à deux États.