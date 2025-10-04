Gaza : Trump affirme que le Hamas "est prêt pour la paix" et demande à Israël de cesser ses frappes

Le président américain Donald Trump a salué la réponse du Hamas à son plan pour mettre fin à la guerre à Gaza, affirmant qu’après examen de la déclaration du mouvement « je crois qu’ils sont prêts pour une paix durable ». Pour faciliter la libération des otages, il a appelé Israël à cesser « immédiatement » les frappes sur Gaza et a assuré que des négociations sur les détails étaient en cours.

Le Hamas a indiqué qu’il acceptait « en principe » plusieurs volets du plan américain et se dit prêt à engager des négociations via des médiateurs. Il a annoncé sa disposition à libérer l’ensemble des otages — vivants comme décédés — selon la formule prévue, tout en précisant que la remise effective dépendrait des « conditions de terrain nécessaires ». Un haut responsable, Moussa Abou Marzouk, a jugé toutefois « irréaliste » l’objectif d’un rapatriement complet dans les 72 heures et a affirmé que le mouvement terroriste ne désarmerait pas avant la fin de « l’occupation ».

À Jérusalem, le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou a publié un communiqué rare durant le Shabbat assurant qu’Israël « est prêt » à mettre en œuvre la première étape du plan. Selon les médias israéliens, les dirigeants politiques ont demandé de suspendre l’offensive pour Gaza-Ville et de ramener les opérations au « strict minimum ». Le chef d’état-major, le général Eyal Zamir, a réuni ses principaux généraux et demandé une montée en vigilance tout en préparant l’armée à l’application de la première phase du dispositif américain. Le Qatar et l'Égypte se sont dits mobilisés aux côtés des médiateurs; les familles d’otages, elles, réclament des négociations rapides et sûres.