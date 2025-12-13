Gaza : Washington a brièvement restreint le partage de renseignements avec Israël sous l’administration Biden

Selon plusieurs sources citées par l'agence Reuters, les États-Unis ont, à plusieurs reprises, temporairement limité le partage de renseignements sensibles avec Israël durant l’administration de Joe Biden, en raison d’inquiétudes croissantes sur la conduite de la guerre à Gaza. Ces restrictions, qualifiées de « tactiques et limitées », n’ont toutefois jamais remis en cause le soutien stratégique global de Washington à son allié.

Au second semestre 2024, les services de renseignement américains ont notamment suspendu, pour quelques jours, l’accès israélien à un flux vidéo en direct provenant de drones américains survolant Gaza. Ces images étaient utilisées par Israël pour localiser des terroristes du Hamas et retrouver des otages. Par ailleurs, certaines modalités d’utilisation des renseignements américains pour cibler des objectifs militaires de haute valeur ont été encadrées, selon plusieurs sources.

Ces décisions ont été prises alors que s’intensifiaient, au sein de la communauté du renseignement américaine, les préoccupations concernant le nombre de victimes civiles à Gaza et le traitement de détenus palestiniens par les services de sécurité israéliens, notamment le Shin Bet. Des responsables américains estimaient ne pas avoir reçu d’assurances suffisantes garantissant que les informations fournies respectaient le droit de la guerre, condition préalable exigée par la législation américaine.

Malgré ces tensions, l’administration Biden a maintenu une politique officielle de soutien continu à Israël, incluant le partage de renseignements et la fourniture d’armes. Les suspensions décidées par les agences de renseignement visaient avant tout à obtenir des garanties supplémentaires sur l’usage des informations transmises. Le partage a repris après qu’Israël a fourni de telles assurances.

Ces restrictions restent exceptionnelles dans la relation entre Washington et Jérusalem, marquée par une coopération étroite et durable. Après l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, Joe Biden avait d’ailleurs ordonné un élargissement du partage de renseignements avec Israël. En fin de mandat, malgré des propositions internes visant à formaliser une coupure partielle, le président américain a finalement refusé toute rupture, estimant que les conditions légales continuaient d’être remplies.