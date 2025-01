Google a facilité l'accès de Tsahal à son IA dès le début de la guerre à Gaza

Selon des documents obtenus par le Washington Post, Google a activement œuvré pour fournir à l'armée israélienne un accès à sa technologie d'intelligence artificielle dès les premières semaines du conflit à Gaza.

Ces documents internes révèlent que le géant technologique collabore directement avec le ministère de la Défense israélien et Tsahal, et ce malgré ses efforts publics pour se distancier de l'appareil sécuritaire israélien après une contestation interne. Pour rappel, Google avait licencié plus de 50 employés l'année dernière suite à leurs protestations contre le contrat "Nimbus", craignant que l'entreprise ne soit associée à des opérations militaires et de renseignement affectant les Palestiniens.

Les documents mentionnent des projets au sein de la division cloud de Google, indiquant que le ministère israélien souhaitait étendre urgemment son utilisation du service Vertex, permettant aux clients d'appliquer des algorithmes d'IA à leurs données. Un employé de Google avait d'ailleurs averti que sans un accès rapide supplémentaire, Tsahal pourrait se tourner vers Amazon, concurrent également impliqué dans le contrat Nimbus. Un document daté de mi-novembre 2023 montre qu'un employé de Google remercie un collègue pour son aide concernant une demande du ministère de la Défense. Toutefois, les documents ne précisent pas l'utilisation exacte prévue de cette technologie d'IA ni sa contribution potentielle aux opérations militaires.